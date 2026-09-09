Murió Chiche Gelblung: de la cobertura de guerras a sus históricas entrevistas en televisión

Durante la emisión de LU12 AM680, los conductores repasaron la triste noticia del fallecimiento del emblemático periodista y conductor Chiche Gelblung a los 82 años. En un emotivo seguimiento del aire en vivo de Crónica TV —canal donde desempeñó gran parte de sus últimos trabajos—, se recordaron los momentos más trascendentes de su carrera, su estilo incisivo para interpelar a la dirigencia política y sus coberturas internacionales, incluyendo su viaje para reportar el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El segmento contó con testimonios y pasajes de colegas e integrantes del medio, como Daniel Hadad, Jorge Fontevecchia, Guillermo Coppola y compañeras de producción, quienes destacaron su pasión inagotable por la profesión, su rol como creador de proyectos digitales como Minuto Uno y su compromiso de mantenerse frente a las cámaras y en la redacción hasta los últimos días de su vida.