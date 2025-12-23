Murió el creador de Call of Duty tras un fatal accidente en su Ferrari en Estados Unidos

Vince Zampella, figura clave de los videojuegos y cocreador de Call of Duty, falleció el domingo 21 de diciembre de 2025 tras un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

Según la Patrulla de Carreteras de California, el vehículo que conducía se salió de la calzada alrededor de las 12:45 p. m., impactó contra el guardarraíl y se incendió. Zampella, de 55 años, murió en el lugar y un acompañante falleció posteriormente en un hospital.

Las autoridades informaron que no hubo otros vehículos involucrados y que la causa exacta del siniestro continúa bajo investigación. Hasta el momento no se difundieron comunicados oficiales de la familia ni de las empresas vinculadas.

Zampella fue fundador de Infinity Ward, impulsor de Call of Duty, y luego creó Respawn Entertainment, donde lideró títulos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order. Su legado marcó un antes y un después en la industria global del videojuego.