Murió el ex concejal y referente del SOEM Río Gallegos Lucio Santucho

Falleció en el día de ayer el ex concejal y dirigente sindical de Río Gallegos, Lucio Santucho, según se informó durante la emisión del programa radial. Santucho tuvo una destacada trayectoria en el ámbito local como referente y paritario del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), además de su labor en el Concejo Deliberante durante la última gestión de “Pirincho” Roquel, cuando le tocó asumir la banca tras el deceso de la edil Santa María al figurar en la lista oficial. Los periodistas expresaron el pésame a los seres queridos del histórico dirigente y recordaron su labor indicando que “tuve la posibilidad de entrevistarlo no más de una vez seguramente cuando él era concejal, que no estuvo mucho tiempo, pero sí fue un lo he entrevistado también por el tema del sindicato municipal, porque era dirigente del sindicato municipal, uno de los referentes del SOEM durante largo tiempo”. Respecto a las exequias, se detalló que sus restos son velados en Cochería del Sur, ubicada en Ameghino 302, desde ayer a las 18:00, mientras que la inhumación en el cementerio local quedó programada para hoy a las 11:00 “para todos aquellos que quieran acompañar a la familia, a los amigos conocidos del ex edil Lucio Santucho”.