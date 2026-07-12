Murió el fundador de Locomía, la banda que marcó los 80

En Fuera del Aire recordaron a Manuel Arjona, fundador de Locomía, cuyo fallecimiento conmovió a los seguidores de uno de los grupos más extravagantes y exitosos del pop de la década de los 80.

Durante el programa repasaron el impacto cultural de la banda, reconocida por su estética, sus abanicos y un estilo que la convirtió en un fenómeno musical de su época.

Entre recuerdos y humor, los conductores evocaron algunos de los temas más populares de Locomía y destacaron cómo su imagen y puesta en escena trascendieron generaciones.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Emmanuel Navarro.