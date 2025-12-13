Murió Héctor Alterio, figura clave del cine argentino

El actor falleció a los 96 años. Protagonista de clásicos como La Patagonia rebelde, La tregua y La historia oficial, su muerte fue confirmada por su familia, que destacó una vida dedicada al arte y a la actividad profesional hasta sus últimos días.

Alterio construyó una trayectoria de más de 150 películas y se convirtió en una referencia central del cine, el teatro y la televisión argentinos, con interpretaciones ligadas a la memoria histórica, la denuncia social y los derechos humanos.

Tras recibir amenazas de la Triple A en 1974, debió exiliarse en España, donde continuó una carrera prolífica sin romper el vínculo con la Argentina. Su regreso simbólico durante la democracia incluyó papeles clave como el de La historia oficial.

Su legado artístico y ético deja una huella profunda en la cultura nacional, con frases y escenas que forman parte de la memoria colectiva del país.