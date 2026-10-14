Murió Jorge “Roña” Castro: la descompensación en Morón y las revelaciones de su pareja

En una cobertura especial de La Mañana de LU12, se confirmó la triste e inesperada noticia del fallecimiento del excampeón mundial de boxeo Jorge “Roña” o “Locomotora” Castro a los 59 años, tras sufrir una descompensación durante la madrugada en un bingo de la localidad bonaerense de Morón. De acuerdo a los partes difundidos, la causa quedó a cargo de la UFI N° 8 de Morón y “estaría vinculado a su tratamiento con insulina”, dado que el exdeportista padecía diabetes. Nacido en Caleta Olivia, el pugilista santacruceño dejó un registro histórico en el boxeo con “144 peleas de las cuales ganó 130, a 90 por knockout”, coronándose campeón mundial de la categoría mediano de la AMB en 1994 ante Regis Johnson y protagonizando una icónica defensa frente a John Jackson. Tras su retiro, Castro destacó por su labor social en comedores comunitarios de la provincia de Buenos Aires, donde recientemente expresaba su preocupación por la situación económica del país. Asimismo, en una de sus últimas entrevistas con La Opinión Austral hace dos meses, el expúgil abordó un conflicto familiar en Caleta Olivia tras decidir poner en venta dos propiedades para repartir la herencia en vida: “yo las casas son mías, me cagué a trompada y me compré la casa ahí para el día que tengo a mis hijos… me gustaría vender y comprarle una casa a cada uno”. Además, se conoció la despedida de su pareja, Noelia Bigliarolo, quien reveló en redes sociales que “nos íbamos a comprometer viajando a la costa” durante el próximo fin de semana largo. Por último, en un fragmento de sus últimas notas con Mario Pergolini, el Roña rememoró su particular estilo antes de combatir afirmando que “mientras todo el mundo creía que iba a ir pensando la pelea… yo estaba jugando a los flippers… siempre dije que fui un superdotado”, dejando una marca imborrable en el deporte de Santa Cruz y la Argentina.