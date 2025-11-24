Murió Juan José Mussi: su discurso sobre la unidad del peronismo en 2022 junto a Cristina Kirchner

El dirigente peronista, seis veces intendente de Berazategui y figura central del justicialismo bonaerense, falleció este lunes 24 de noviembre, a sus 84 años.

En 2022 en pleno conflicto interno durante la gestión de Alberto Fernández, a horas de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, Mussi compartió un panel con la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el intendente cristinista de Ensenada, Mario Secco, donde se mostraron las diferentes posturas internas del justicialismo en ese entonces.

“No voy a aguantar un nuevo gobierno de Macri”, había anticipado. “Me enseñaron a ser vertical. Y si hay que tragarse un sapo, después nos tomamos un antiácido. Nunca más a los neoliberales. Nunca más un Macri. El peronismo es como un rio ancho y caudaloso. Cuando avanza, deja la basura al costado”.