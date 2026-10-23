Murió Ramiro Kroeger: el legado del histórico dueño del bar Los Vascos en Río Gallegos

En el programa La Mañana de LU12 se informó el fallecimiento de Ramiro Kroeger, histórico propietario del bar Los Vascos de Río Gallegos, quien tenía 96 años y se encontraba internado en el Hospital Regional por un cuadro de neumonía bajo tratamiento paliativo. Durante la transmisión, los conductores repasaron su trayectoria marcada por la migración y el esfuerzo desde su nacimiento en Chiloé, Chile, su llegada a la Argentina en noviembre de 1948 con 16 años y sus inicios como lavaplatos en el Hotel Águila de Puerto San Julián, donde llegó a ser gerente tras permanecer 7 años. Luego de ser socio de un bar en esa localidad, se trasladó a Río Gallegos, haciéndose cargo del hotel y bar Los Vascos el 1º de septiembre de 1958 en la esquina de la avenida Kirchner y Santiago del Estero. En 1969 se casó con Elvira Miriam Monge, con quien tuvo tres hijos, y con el paso del tiempo dejó de ofrecer alojamiento para enfocar el establecimiento como un punto de encuentro de vecinos, trabajadores y viajeros. Asimismo, en el ciclo recordaron una entrevista concedida a La Opinión Austral en febrero de 2023 donde Kroeger sintetizó su experiencia de vida afirmando: “Todo se aprende, nadie nació sabiendo”.