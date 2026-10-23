En el programa La Mañana de LU12 se informó el fallecimiento de Ramiro Kroeger, histórico propietario del bar Los Vascos de Río Gallegos, quien tenía 96 años y se encontraba internado en el Hospital Regional por un cuadro de neumonía bajo tratamiento paliativo. Durante la transmisión, los conductores repasaron su trayectoria marcada por la migración y el esfuerzo desde su nacimiento en Chiloé, Chile, su llegada a la Argentina en noviembre de 1948 con 16 años y sus inicios como lavaplatos en el Hotel Águila de Puerto San Julián, donde llegó a ser gerente tras permanecer 7 años. Luego de ser socio de un bar en esa localidad, se trasladó a Río Gallegos, haciéndose cargo del hotel y bar Los Vascos el 1º de septiembre de 1958 en la esquina de la avenida Kirchner y Santiago del Estero. En 1969 se casó con Elvira Miriam Monge, con quien tuvo tres hijos, y con el paso del tiempo dejó de ofrecer alojamiento para enfocar el establecimiento como un punto de encuentro de vecinos, trabajadores y viajeros. Asimismo, en el ciclo recordaron una entrevista concedida a La Opinión Austral en febrero de 2023 donde Kroeger sintetizó su experiencia de vida afirmando: “Todo se aprende, nadie nació sabiendo”.
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