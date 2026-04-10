Máximo Kirchner sobre la ley de glaciares: “se está regalando el país”

En el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, Máximo Kirchner cuestionó al oficialismo y el impacto de las leyes económicas.

“Se están votando leyes sin resultados para la mayoría de los argentinos”, afirmó durante su intervención.

El diputado también advirtió sobre el avance de medidas que, según sostuvo, benefician a pocos y afectan los recursos del país.

“No hay excusas para los resultados que están teniendo”, sostuvo en el recinto.