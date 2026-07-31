“Nacho” Torres destacó la apuesta de Chubut a ser un polo de infraestructura digital

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó el proyecto de Green Capital para desarrollar un data center en la provincia y aseguró que Chubut reúne las condiciones para convertirse en uno de los principales polos de infraestructura digital del país.

Torres afirmó que la provincia cuenta con “los mejores rindes de viento del mundo”, extensión territorial y factibilidad técnica para impulsar una inversión de miles de millones de dólares. Además, sostuvo que el proyecto generará trabajo de calidad y marcará un punto de inflexión para la economía provincial.

El mandatario explicó que, si el desarrollo se realiza por etapas, la generación de energía y el data center pueden encuadrarse en el RIGI. En caso de concretarse como un proyecto integral con financiamiento total, señaló que podría encuadrarse en un “Super RIGI”.

También remarcó que este tipo de infraestructura permitirá consumir la energía en el mismo lugar donde se genera, evitando las limitaciones actuales de las líneas de alta tensión y potenciando el desarrollo de la energía eólica en Chubut.