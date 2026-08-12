Nadia Ricci destacó la obra del puerto de Puerto Deseado: inversión de $12.821 millones

La ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó la apertura de ofertas para la reconstrucción del sitio 4 y la zona de transición del puerto de Puerto Deseado.

La obra contempla una inversión de $12.821 millones del Fondo UNIRSE y recibió propuestas de cuatro empresas. Según explicó Ricci, la adjudicación podría concretarse en un plazo de 30 a 45 días.

“Es una de las más grandes que está realizando la provincia”, señaló la ministra al referirse a la importancia de la obra para Puerto Deseado y Santa Cruz.