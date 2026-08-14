Nadia Ricci destacó las obras en el puerto Caleta Paula de Caleta Olivia

La ministra de la Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, recorrió el puerto de Caleta Paula y la obra de API Astilleros en Caleta Olivia, donde destacó el avance de los trabajos y las inversiones destinadas a fortalecer la actividad productiva y marítima.

Durante la recorrida, Ricci señaló que el astillero fue retomado por decisión del gobernador Claudio Vidal y destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “De acuerdo a lo proyectado hay más personal, que el grado de avance es superior al proyectado para esta época”, afirmó.

La ministra también se refirió a la capacitación profesional impulsada junto al municipio y al trabajo de empresas locales en áreas como electricidad, motores y talleres. Según explicó, estas acciones buscan generar empleo y fortalecer la actividad económica de Caleta Olivia.

En el puerto, Ricci destacó una inversión provincial de más de 800 millones de pesos para la colocación de defensas, una obra que requiere trabajar durante períodos de marea baja. “Da mayor seguridad y nos permite que nuestros puertos estén mejor operativos para recibir las inversiones que seguimos recuperando”, sostuvo.

Además, señaló que Caleta Olivia recuperó la posibilidad de trabajar con empresas que habían dejado la provincia y destacó la certificación de final de obra del puerto, que permite ampliar la eslora y posibilitar la llegada de barcos destinados a tareas de logística.

La entrevista fue realizada por Solange Alarcón, con el trabajo de Tamara Moreno, desde Caleta Olivia.