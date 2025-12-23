La ministra de la Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, participó del acto oficial de reapertura del aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos, encabezado por el gobernador Claudio Vidal y autoridades de Aeropuertos Argentina 2000.
En diálogo con La Opinión Austral, destacó que las obras incluyeron la rehabilitación de la pista y otras mejoras, y remarcó que se cumplió con lo anunciado “en tiempo y en forma”, incluso un día antes de lo previsto.
Ricci subrayó que se trata de una inversión histórica, con más de 30 mil millones de pesos destinados a la pista y otros más de 2 millones de dólares para mejoras complementarias, en un aeropuerto que llevaba 20 años sin recibir una inversión de este nivel.

