Nadia Ricci destacó que las mejoras “nos van a permitir otros 20 años de operatividad”

La ministra de la Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, participó del acto oficial de reapertura del aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos, encabezado por el gobernador Claudio Vidal y autoridades de Aeropuertos Argentina 2000.

En diálogo con La Opinión Austral, destacó que las obras incluyeron la rehabilitación de la pista y otras mejoras, y remarcó que se cumplió con lo anunciado “en tiempo y en forma”, incluso un día antes de lo previsto.

Ricci subrayó que se trata de una inversión histórica, con más de 30 mil millones de pesos destinados a la pista y otros más de 2 millones de dólares para mejoras complementarias, en un aeropuerto que llevaba 20 años sin recibir una inversión de este nivel.