Nadia Ricci: “el camino es darle valor agregado a nuestra producción”

La Ministra Nadia Ricci se refirió a las políticas productivas y a la reducción de los derechos de exportación en el marco de la Expo Rural.

En diálogo con las periodistas María Laura Morales y Camila Ferrer Posse de La Opinión Austral, sostuvo que la provincia deja atrás un modelo de más de 30 años centrado en la extracción sin valor agregado.

Además, destacó que los ejes de producción, trabajo y educación impulsados por la gestión provincial ubican hoy a Santa Cruz en el mapa nacional.

También valoró la posibilidad de exhibir los recursos y el potencial de los trabajadores santacruceños en un evento de la magnitud de la Exposición Rural.