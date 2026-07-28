Nadia Ricci: “La Ley de Promoción Industrial está próxima a entrar en vigencia”

En el marco de La Rural, la ministra de Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, se refirió al debate por la Ley de Tierras y señaló que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fue “cauteloso” al abordar el tema porque “no todas las zonas responden de la misma manera”.

Ricci destacó que Santa Cruz es una de las cinco provincias con menor carga impositiva del país y remarcó que el Gobierno provincial decidió mantener la alícuota de Ingresos Brutos en el 3%, pese a que otras jurisdicciones aplican porcentajes más elevados.

Además, puso en valor la reciente aprobación de la Ley de Promoción Industrial, que, según indicó, está próxima a entrar en vigencia y será una herramienta para atraer inversiones.

“Las inversiones van a las provincias que mejores condiciones ofrecen. Tenemos dos medidas que tomó el Gobierno de Santa Cruz para incentivar las inversiones en la provincia”, afirmó.