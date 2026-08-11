Nadia Ricci repasó obras que se financian con el Fondo Unirse como la del muelle de Puerto Deseado

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La ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, habló con La Opinión Austral luego de la apertura de ofertas para la reconstrucción del muelle de Puerto Deseado.

Ricci explicó que se presentaron cuatro empresas y que ahora comenzará la evaluación técnica y económica de las propuestas. Estimó que la adjudicación podría concretarse en un plazo de 30 a 45 días.

La funcionaria destacó que la recuperación del sector actualmente inoperativo permitirá mejorar la capacidad portuaria y planificar nuevas actividades productivas, logísticas y turísticas.

También repasó las obras que se encuentran en marcha en otros puertos de Santa Cruz y señaló que la provincia avanza con intervenciones en Caleta Olivia, Puerto Deseado y Caleta Paula, entre otros proyectos de infraestructura.

Además, explicó la importancia del Fondo UNIRSE para financiar obras vinculadas con la producción y el desarrollo provincial.