“Nadie se salva solo”: García Cuerva recordó las palabras del Papa Francisco

Durante el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, el arzobispo Jorge García Cuerva hizo un llamado a frenar la división y los discursos de confrontación que atraviesan a la sociedad argentina. Frente al presidente Javier Milei y funcionarios nacionales, sostuvo que “nadie se salva solo” y pidió apostar al encuentro y al respeto mutuo. 🤝

En su homilía, también cuestionó el clima de agresión que se vive en el debate público y en las redes sociales. “Empecemos a desarmar el lenguaje”, expresó, al tiempo que pidió dejar atrás las palabras hirientes, las descalificaciones y la difamación. El mensaje apuntó a promover una convivencia basada en el diálogo y la reconciliación.

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