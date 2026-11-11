Nahuel Pennisi cantó una emotiva versión de “Yo vengo a ofrecer mi corazón” ante el papa León XIV

En uno de los momentos más sensibles del encuentro con más de un millón de jóvenes en Palermo, Nahuel Pennisi interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, la reconocida canción de Fito Páez. Con su voz y su estilo característico, el artista argentino llevó al escenario una interpretación cargada de emoción frente al Santo Padre.

La música popular argentina tuvo un lugar destacado en esta jornada histórica, que reunió a miles de jóvenes en el Monumento de los Españoles para compartir un encuentro de fe, esperanza y celebración.

Seguí toda la cobertura de La Opinión Austral desde Buenos Aires. Nuestros periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina y te cuentan todos los detalles de este encuentro multitudinario con los jóvenes.