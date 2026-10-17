Nancy Duré conversó con La Opinión Austral en los Martín Fierro de la Música

La periodista Nancy Duré estuvo presente en la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, realizada este miércoles 14 de octubre en el salón Tango Porteño, en Buenos Aires.

En diálogo con La Opinión Austral, la comunicadora y miembro de APTRA se refirió a la selección de los nominados y reveló: “La más difícil de cerrar fue Grupo Rock y Pop, porque tenemos muchos artistas muy talentosos”.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia, con la presencia de los cronistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse para acercar todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la música.