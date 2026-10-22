Nancy Pazos en los Premios Martín Fierro de Radio 2026: “La radio es todo”

Nancy Pazos habló con La Opinión Austral en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026, donde se consagró ganadora en la categoría Programa de Interés General por “El amor es más fuerte”, que se emite por AM 750 de Radio 10.

Al hablar de su vínculo con el medio, fue contundente: “La radio es todo”. La periodista recordó sus comienzos en el periodismo gráfico y la televisión, hasta llegar a la radio, que hoy considera fundamental en su vida.

También destacó a Néstor Ibarra como uno de sus grandes referentes y recordó que fue quien le enseñó los secretos del lenguaje radial, incluido el valor del silencio al aire.

Antes de la ceremonia, Pazos había bromeado sobre sus nominaciones: “Me nominan, pero no me lo gano nunca”. Esta vez, finalmente, se llevó el premio.

Además, al ser consultada sobre quién quería que ganara el Martín Fierro de Oro, expresó su deseo de que fuera el Gato Silvestre.

Fernando Zabala (@_ferzabala) y Camila Ferrer Posse (@cami_fp) realizan la cobertura especial de La Opinión Austral desde la ceremonia.