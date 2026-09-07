Natalia Guaiquil sobre la Caja de Servicios Sociales: medicamentos, recortes y la voz del afiliado

La vocal electa por los trabajadores activos ante la Caja de Servicios Sociales, Natalia Guaiquil, visitó el estudio para dialogar sobre los principales desafíos que afrontará al asumir su cargo. Durante la entrevista, analizó la problemática actual de la obra social provincial, haciendo hincapié en la interrupción de convenios con clínicas, la falta de medicamentos esenciales —como insulina y tratamientos para enfermedades crónicas u oncológicas— y las demoras en las derivaciones médicas.

Asimismo, la representante electa se refirió a la necesidad de revisar los recortes realizados en el Vademécum junto a un equipo técnico, descentralizar la atención para llegar a las localidades del interior de Santa Cruz y reglamentar las funciones de la vocalía. Guaiquil sostuvo que el enfoque debe centrarse en defender la cobertura de salud de los afiliados y revisar las exigencias administrativas que dificultan el acceso a las prestaciones médicas.