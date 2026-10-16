Natalie Pérez en los Martín Fierro de la Música: “Muy emocionada”

Natalie Pérez, quien estuvo nominada en los premios Martín Fierro de la Música 2026 a la categoría Mejor Artista Femenina, dialogó con La Opinión Austral y destacó: “Estoy sorprendida porque me hayan nominado y muy feliz de venir a celebrar la música”.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia, con la presencia de los cronistas @_ferzabala y @cami_fp, para acercar todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la música.