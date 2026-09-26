Nati Cabrera en Desorden en la Mesa: reposo vocal, proceso de sanación y sus proyectos como solista

La cantante y compositora riogalleguense Natalia “Naty” Cabrera, conocida popularmente como “La Santacruceña”, pasó por los estudios de LU12 AM680 para participar del programa Desorden en la Mesa. Luego de un período de reposo vocal tras someterse a una cirugía de amígdalas, la artista volvió a cantar en vivo y compartió detalles de su etapa solista, su búsqueda artística y sus presentaciones en la escena nacional. Durante la entrevista, Cabrera repasó su paso como vocalista de Los Luciérnagas de Charlie, la pausa de dos años en la que realizó un trabajo de introspección personal y la gestación de la versión tropical de “El Chaltén” —obra de Hugo Giménez Agüero—, producida junto a Juanchi Quevedo y presentada en el programa Pasión de Sábado y en las sesiones de Sentimiento Nacional. Asimismo, la cantautora se refirió a sus inicios en la música a los 6 años con la guitarra, su faceta compositiva y la repercusión de su tema “Te quiero libre”, una canción referida a la violencia de género que fue escrita a sus 14 años y que alcanzó consideración para los premios Latin Grammy.