Navidad en Río Gallegos: los vecinos coparon el centro en busca de regalos y últimas compras

El centro de Río Gallegos se llenó de familias corriendo contra el tiempo para hacer las compras por #Navidad 🎁✨. Entre el cobro del aguinaldo y los salarios recientes, los vecinos recorrieron las calles buscando regalos, ingredientes para la mesa y ese detalle especial para compartir en familia 🍗🥂.

La Opinión Austral recorrió las calles y habló con los vecinos sobre cómo viven las compras por Navidad ✨

