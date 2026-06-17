Nazareno Infante: el trasplante le dio una segunda oportunidad y hoy es doble campeón nacional

En LU12 AM680 entrevistamos a Nazareno Infante quien volvió a escribir una página inolvidable en su historia de vida al conquistar dos medallas de oro en el Torneo Nacional de Atletismo 2026 organizado por el Comité Paralímpico Argentino. El joven santacruceño, trasplantado de hígado desde los seis años, se impuso en las pruebas de 100 metros llanos y salto en largo, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte adaptado.

#EnVivo #Ahora #EnVivoAhora #livestream #streaming #riogallegos #riogallegossantacruz #SantaCruz #LaOpiniónAustral #lu12