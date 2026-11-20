Newmont Cerro Negro suma más de 450 puestos y supera los 2.700 empleados en Santa Cruz

En La Mañana de LU12 se informó que Newmont incorporó más de 450 trabajadores residentes en Santa Cruz en su operación de Cerro Negro entre enero y octubre de 2026, a través de la compañía y sus empresas contratistas. Con estas incorporaciones en 10 meses, el yacimiento supera los 2.700 empleados residentes en la provincia, en un contexto marcado por el impacto de la caída del empleo petrolero y la expectativa por la reactivación en otras áreas y en las represas.

Durante el pase radial se destacó el alcance laboral y económico de la operación minera más importante de la provincia, tanto en empleo directo como a través de proveedores y servicios vinculados, además de señalarse que la vida útil prevista para Cerro Negro se extiende hasta 2035, con posibilidad de ampliarse mediante exploraciones.

En el marco de la recorrida del gobernador Claudio Vidal por el yacimiento junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, el intendente de Perito Moreno, Matías Trepo, y el gerente general de Newmont, Tito Cacho, el mandatario se reunió con directivos y trabajadores. “La única posibilidad que tenemos de salir adelante va a ser siempre con esfuerzo, trabajo y producción”, afirmó Vidal, y agregó: “Cuando visito este tipo de lugares me llena de emoción, les voy a hablar como trabajador que soy, lo fui y lo soy y lo voy a ser eternamente”, valorando el esfuerzo familiar de los empleados y remarcando que la provincia necesita la actividad y cuenta con el acompañamiento social.