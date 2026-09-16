Newmont reanuda gradualmente sus operaciones en Cerro Negro tras reunirse con Claudio Vidal

La minera Newmont anunció la reanudación gradual de sus operaciones en el yacimiento Cerro Negro —ubicado en las cercanías de Perito Moreno— tras el levantamiento progresivo de las suspensiones temporales dispuestas por el Gobierno de Santa Cruz. La medida se concretó luego de una extensa reunión entre el gobernador Claudio Vidal y las autoridades de la compañía, en la que se acordó avanzar sobre las observaciones de seguridad, higiene, medio ambiente y normativa laboral detectadas durante los controles provinciales.

En declaraciones vinculadas al conflicto, el mandatario ratificó su respaldo a la actividad extractiva, pero enfatizó la obligatoriedad de dar cumplimiento a la Ley 90/10 para garantizar el empleo prioritario de los residentes santacruceños. Tras jornadas de tensión que incluyeron cruces por inspecciones y la paralización del yacimiento más relevante en términos de regalías mineras para la provincia, la empresa se comprometió a coordinar una agenda de trabajo conjunta con las autoridades y las representaciones sindicales del sector.