Neymar finalmente fue convocado al Mundial 2026

El director técnico Carlo Ancelotti se comunicó por videollamada con el delantero del Santos junto a Rodrigo Caetano para definir su regreso a la selección tras casi tres años de ausencia. El entrenador italiano le aclaró que ya no sería el capitán del equipo y que no tendrá garantizada la titularidad, además de explicarle los cambios de disciplina internos implementados.

Durante la conferencia de prensa oficial, Ancelotti aseguró de forma honesta que el futbolista jugará si se lo merece y que poseerá las mismas obligaciones que los otros 25 convocados, sin depositar toda la responsabilidad sobre un solo jugador. El delantero de 34 años de edad aceptó la propuesta de buena manera y disputará su cuarta Copa del Mundo tras superar las molestias físicas que lo mantuvieron al margen del equipo nacional.

La lista definitiva de Brasil para la competencia de Estados Unidos, Canadá y México está integrada por un plantel con una fuerte apuesta ofensiva que incluye a nueve delanteros. Tras confirmarse la nómina de citados, el propio jugador publicó un mensaje en sus redes sociales para ratificar su presencia en el torneo más importante del planeta.