Ángela Leiva habló de sus próximos proyectos

La cantante de música tropical dialogó con La Opinión Austral y adelantó que está viajando a Estados Unidos por un proyecto laboral muy importante, aunque aún no puede dar detalles.

“Se vienen cosas muy lindas para mí, para mi carrera y las estoy disfrutando mucho”, aseguró. Además, contó que le gustaría probar con el streaming el próximo año porque se siente cómoda con el formato.

Entre risas, también reveló algo pendiente en su lista: “Tomar alcohol con mis compañeros”.