Ángela Lerena eligió a Nico Paz para heredar la 10 de la Selección Argentina

En la cobertura especial de La Opinión Austral por los Martín Fierro de Cable 2026, la periodista deportiva Ángela Lerena habló sobre el futuro del seleccionado nacional y el recambio generacional tras la continuidad de Lionel Scaloni hasta 2030.

Lerena destacó el trabajo de renovación del equipo y se mostró ilusionada con los jóvenes talentos que comienzan a consolidarse. Entre ellos mencionó a Nico Paz, el Colo Barco, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Además, se animó a elegir quién debería llevar la camiseta número 10 cuando Lionel Messi deje la cinta de capitán. Su respuesta fue contundente: “Para mí Nico Paz, seguro”.

La periodista también compartió sus expectativas durante la ceremonia, en la que estuvo nominada junto al equipo de TNT Data Sports, de TNT Sports, en la categoría Periodístico Deportivo.