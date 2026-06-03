Ni Una Menos: 11 años de reclamo que sigue vigente

A once años del primer “Ni una menos”, la movilización del 3 de junio vuelve a las calles bajo el lema “vivas nos queremos”, con nuevos casos que reactivan el pedido de justicia.

Se exige justicia por Agostina, de 14 años, hallada desmembrada en Córdoba, y por Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, asesinada por asfixia en Misiones.

El Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” registró 3205 víctimas fatales en 11 años, lo que equivale a un femicidio cada 31 horas en Argentina.

Los datos indican que el 85% de los agresores pertenece al círculo íntimo de las víctimas y que el 63% de los crímenes ocurre en el hogar compartido o de la víctima.

También se mencionaron los casos de Antonella y Ada Barroso, ambas de Caleta Olivia, y se advirtió sobre el desfinanciamiento de políticas como la Línea 144.