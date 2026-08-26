El perro fue rescatado en la zona norte de Comodoro Rivadavia y continúa internado, con controles diarios y tratamiento por las lesiones que sufrió.
Desde la veterinaria donde el can recibe tratamiento, informaron este lunes por la noche que Nico fue nuevamente evaluado por el equipo y presenta una evolución clínica favorable, con una mejora significativa respecto de su ingreso.
“Durante su internación recibió fluidoterapia intravenosa, vitaminas, antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Además, se realizó un nuevo baño terapéutico para continuar eliminando los restos de petróleo presentes en su piel, observándose una importante mejoría“, precisaron.
Actualmente se encuentra estable, volvió a comer por voluntad propia, toma agua con normalidad y continúa bajo tratamiento y monitoreo permanente.
No obstante, remarcaron que todavía presenta algunas lesiones cutáneas inflamadas e infectadas en las zonas que estuvieron en contacto con el petróleo, por lo que continuará con los cuidados correspondientes.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia