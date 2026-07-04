Nicolás Boccalón y La Opinión Austral en el corazón de los festejos mundialistas

Nicolás Boccalón, periodista deportivo de La Opinión Austral, celebró junto a los hinchas el agónico triunfo de la Selección Argentina frente a Cabo Verde en el centro de Río Gallegos.

En medio de la euforia, la multitud lo rodeó y un hincha incluso lo alzó en brazos. Más tarde, Boccalón aclaró entre risas que no conocía a la persona y que no tenía ningún vínculo con ella.

Representando a La Opinión Austral, el periodista acompañó toda la jornada mundialista: cubrió la previa, la transmisión del partido en la pantalla gigante del Boxing Club y, luego, los festejos en la esquina de las avenidas Kirchner y San Martín.

Una cobertura a puro Mundial, compartiendo con los vecinos la pasión por la clasificación de la Scaloneta a los octavos de final.