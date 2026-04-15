Nicolás Pino: “La carne de guanaco debería poder comercializarse en todo el país”

En el marco de la AmCham 2026, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, habló con La Opinión Austral y destacó el clima que se vive en la Patagonia: “Se respira otra cosa, hay ganas de hacer y expectativa hacia adelante”, aseguró. Además, planteó la necesidad de repensar el modelo productivo: “Hay que buscar un equilibrio entre el guanaco y el ovino”.

Sobre la carne de guanaco, fue contundente: “Es una proteína muy buena y muy valorada, y debe poder comercializarse en todo el país”.