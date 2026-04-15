En el marco de la AmCham 2026, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, habló con La Opinión Austral y destacó el clima que se vive en la Patagonia: “Se respira otra cosa, hay ganas de hacer y expectativa hacia adelante”, aseguró. Además, planteó la necesidad de repensar el modelo productivo: “Hay que buscar un equilibrio entre el guanaco y el ovino”.
Sobre la carne de guanaco, fue contundente: “Es una proteína muy buena y muy valorada, y debe poder comercializarse en todo el país”.
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