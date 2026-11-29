Nicolás Segura apuesta a la remontada de CAI: “Tenemos un equipo para dar vuelta la serie”

La CAI ya está en Río Gallegos para enfrentar a Escorpión FC en la revancha de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur. Tras la derrota en la ida, el conjunto comodorense buscará el pasaje a la final.

Su entrenador, Nicolás Segura, destacó las dimensiones de la cancha de Hispano Americano y consideró que pueden favorecer el juego de su equipo. Además, confirmó que Alejandro Manchot no sufrió un desgarro, José Chacón evolucionó favorablemente y recupera a Conde tras cumplir una suspensión.

El técnico anticipó que la CAI saldrá a buscar el resultado desde el comienzo, pero sin perder el orden defensivo: “No hay que volverse loco ni dejar expuesta nuestra línea de fondo”.

Con confianza en sus dirigidos, Segura fue contundente: “Sabemos que tenemos el equipo para hacerlo”. La ilusión comodorense está puesta en revertir la serie y alcanzar la final.