“No vamos a dejar de informar”: difundieron el video del ataque a balazos a El Caletense

Las cámaras de seguridad registraron el momento previo al ataque contra la emisora de Caleta Olivia. En las imágenes se observa a un hombre que circula en contramano antes de efectuar los disparos contra las instalaciones.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 10 de noviembre. Los agresores efectuaron entre 15 y 16 disparos calibre 9 milímetros contra el edificio.

Emir Silva, director del medio, habló con La Opinión Austral y sostuvo que el ataque estuvo dirigido contra la emisora. Desde El Caletense reclamaron que se identifique a los responsables y que el hecho no quede impune.

“Queremos justicia. Queremos que se encuentre a los responsables. No vamos a dejar de informar”, expresaron.