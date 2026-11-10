“Nos tiraron 15 balazos”: habló Emir Silva tras el ataque a El Caletense

El periodista y propietario de El Caletense habló con La Opinión Austral luego del ataque armado contra las instalaciones de la radio 98.5 MHz, en Caleta Olivia. Según las primeras estimaciones, se efectuaron entre 15 y 16 disparos durante la madrugada de este martes.

«Nos encontramos con esto cuando veníamos a trabajar hoy temprano en la mañana», relató Silva, quien se encontraba en el lugar junto a la Policía mientras se realizaban las primeras actuaciones.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, las detonaciones habrían ocurrido entre las 3:30 y las 4 de la madrugada. El periodista confirmó que vive junto a la radio y aclaró que los disparos no afectaron su vivienda ni los vehículos estacionados en el sector.

La zona cuenta con cámaras de videovigilancia, tanto del medio como de los vecinos. Personal de la División de Investigaciones trabaja en la recopilación de registros fílmicos para intentar reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.

Consultado sobre posibles amenazas previas, Silva respondió que no habían recibido ninguna. Sin embargo, señaló: «Uno saca conclusiones, ve que esto tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión, porque los balazos fueron directamente al medio de comunicación».

La Policía levantó vainas servidas y continúa trabajando en el lugar. La investigación busca establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes estuvieron detrás de los disparos.