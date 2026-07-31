Noticias Malignas: Cerró el Carrefour, incendiaron un auto | DESORDEN EN LA MESA

🔴 Cerró el Carrefour Market de Río Gallegos

Unos 30 trabajadores (aunque algunas versiones hablan de 40) quedaron sin empleo tras el cierre del supermercado en el centro de la ciudad. En el programa expresaron su solidaridad con las familias afectadas y remarcaron la importancia de que los empleados reciban las indemnizaciones correspondientes.

🔥 Incendiaron un auto en Caleta Olivia

Un vehículo que estaba estacionado en el barrio 3 de Febrero fue prendido fuego de manera intencional. El propietario advirtió el incendio al escuchar gritos durante la noche. Hasta el momento no hay personas identificadas como responsables.

⚠️ Denuncian amenazas en Puerto Deseado

Una madre y su hijo denunciaron haber sido discriminados en un comercio y luego recibir amenazas a través de Instagram por parte de dos menores de edad. La mujer solicitó protección y manifestó su preocupación por la situación.

🐶 Arrojaron carne con vidrios a perros rescatados en Caleta Olivia

Personas desconocidas lanzaron carne con fragmentos de vidrio a perros rescatados que aguardaban ser adoptados. El hecho generó indignación y reavivó el reclamo por sanciones contra quienes maltratan animales.