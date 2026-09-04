Nuevos montos del salario mínimo vital y móvil

Durante la emisión de Radio LU12 Río Gallegos, se analizó la oficialización de la pauta del Salario Mínimo, Vital y Móvil establecida por el Gobierno Nacional mediante la Resolución 4/2026, publicada el miércoles 2 de septiembre. La medida se fijó por decreto tras no alcanzarse un acuerdo entre empleadores y representaciones sindicales en la reunión del Consejo del Salario del pasado 28 de agosto.

La escala de actualización comprende valores escalonados que parten desde septiembre de 2026 y se extienden hasta abril de 2027, alcanzando un haber mensual de $437.000 al término del periodo. En el piso de las radios locales se cuestionó el monto fijado: “Pasa de 383.800 a 437.000 en abril el salario mínimo vital y móvil… La verdad que sigue siendo una miseria”.

En contraposición, se reprodujeron declaraciones del presidente Javier Milei durante su presentación en el acto de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde respaldó la evolución de los ingresos y cuestionó la lectura económica de la prensa: “Si yo tomo el salario real del sector privado formal podría decir que está empatado… Y cuando ustedes toman el sector informal, los salarios del sector informal están literalmente volando, le han ganado a la inflación más de 60%. Entonces no es que los salarios no suben, hacen una cuenta deshonesta”. Finalmente, los periodistas del programa señalaron que los medios reflejan la realidad cotidiana de los ciudadanos frente a la contracción del sector industrial reportada por las entidades empresarias.