Nuevos rastrillajes en el barrio Vial para encontrar a César Aguilar y Alfredo Morales Roa

La Policía de Santa Cruz y personal de la División Investigaciones desplegaron este miércoles un nuevo operativo en el barrio Vial y sectores cercanos de Río Gallegos. Los efectivos realizaron rastrillajes, recorrieron distintos puntos y consultaron a vecinos en busca de información que permita establecer el paradero de César Aguilar Pérez, de 58 años, y Alfredo Morales Roa, de 81.

El procedimiento se concretó luego de una reunión de trabajo realizada el martes en la Jefatura de Policía, donde se evaluaron las diligencias desarrolladas y se definieron nuevas acciones. La investigación también incorporó registros de cámaras que aportaron referencias sobre los últimos movimientos conocidos de Morales Roa. Las autoridades mantienen activa la búsqueda y solicitan cualquier dato que pueda ayudar a localizar a ambos vecinos.