🚨 Ocho días sin rastros: continúa la búsqueda de Gabriel Mileca

🔍 A ocho días de su desaparición, aún no hay noticias de Gabriel Mileca, trabajador de Distrigas y runner, quien huyó del centro de salud mental de Río Gallegos el pasado 10 de enero.

🐕 En la jornada de ayer, un perro policía halló rastros de Gabriel Mileca en el barrio 400 Departamentos. Un operativo K9 confirmó una marcación positiva en un monoblock céntrico, indicando que el vecino estuvo en ese lugar.

👣 Este domingo, a las 9:15, personal de Bomberos inició un nuevo rastrillaje en la costanera de Río Gallegos, luego de que se encontrara una pisada cerca de Pescazaike.

📍 El operativo comenzó en el denominado punto 0, donde se construye el camping del gobierno provincial. La huella hallada el sábado 17 de enero fue analizada por criminalística y arrojó un indicio de que posiblemente Gabriel Mileca haya pasado por ese sector.

