Operativo Aliados por la Infancia VI: 13 allanamientos en Santa Cruz

En una jornada marcada por la cooperación judicial internacional, se llevaron a cabo 13 allanamientos simultáneos en distintas localidades de Santa Cruz. La investigación, denominada “Aliados por la Infancia VI”, se activó tras reportes del National Center for Missing & Exploited Children, exponiendo una red de explotación sexual infantil que operaba en 16 países.

El saldo del operativo en la provincia es de 8 personas detenidas y la intervención de la justicia sobre 6 menores de edad por tenencia de material de abuso sexual infantil. Este procedimiento representa uno de los esfuerzos más grandes realizados recientemente para combatir este tipo de delitos complejos a nivel global y local.