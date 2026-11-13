Operativo antidrogas en Santa Cruz: detalles clave de la investigación federal

En el programa La Mañana de LU12 entrevistaron a Daniel Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad, quien brindó detalles sobre el megaoperativo conjunto entre la policía de Santa Cruz, la Prefectura Naval y la Justicia Federal que derivó en múltiples allanamientos y detenciones por narcotráfico y lavado de dinero en la región. Barrientos explicó que la investigación se originó hace once meses y permitió desarticular “una red patagónica” dedicada al narcotráfico a gran escala, señalando que las pesquisas permitieron descubrir un sistema de trazabilidad de fondos mediante pagos digitales y billeteras virtuales utilizados para adquirir las sustancias y comercializarlas. Asimismo, indicó que la causa derivó en una segunda arista vinculada al lavado de activos mediante la compra de propiedades y vehículos, confirmando la detención de colaboradores y allegados a Lázaro Báez. Por último, el funcionario se refirió al fallecimiento del ciudadano boliviano Gilmar Claros en la Comisaría Séptima, calificando el hecho como doloroso y manifestando que “nos deja esta casuística de accionar nuestro policial para el aprendizaje, el cual no debemos tratar de exceder nuestras fuerzas cuando estamos en una detención”, además de pedir disculpas a los vecinos y a la familia en nombre del Ministerio de Seguridad.