Operativo antidrogas: qué dijo el fiscal Zárate sobre los allanamientos simultáneos en Río Gallegos

El fiscal federal Julio Zárate brindó detalles sobre los 27 allanamientos simultáneos realizados en Río Gallegos, El Calafate, estancias del interior santacruceño y la provincia de Buenos Aires en el marco de una megainvestigación por narcotráfico y lavado de activos que involucra a varias personas, entre ellas Lázaro Báez. El funcionario judicial explicó que el expediente principal lleva 11 meses de instrucción y que a partir de tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas se desprendió una segunda causa vinculada al lavado de dinero con una antigüedad de dos meses.

Zárate confirmó que hay detenidos, incluyendo mujeres y personas con arresto domiciliario o prohibición de salida del país, y señaló que las audiencias de formalización se llevarán a cabo en el transcurso de las 72 horas posteriores a las detenciones bajo el sistema acusatorio. Asimismo, aclaró que la Procelac colabora en la investigación patrimonial y que los operativos requirieron requerimientos de entrega de documentos a distintos organismos, sin descartar nuevos procedimientos a medida que avance la causa.