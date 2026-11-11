El fiscal federal Julio Zárate brindó detalles sobre los 27 allanamientos simultáneos realizados en Río Gallegos, El Calafate, estancias del interior santacruceño y la provincia de Buenos Aires en el marco de una megainvestigación por narcotráfico y lavado de activos que involucra a varias personas, entre ellas Lázaro Báez. El funcionario judicial explicó que el expediente principal lleva 11 meses de instrucción y que a partir de tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas se desprendió una segunda causa vinculada al lavado de dinero con una antigüedad de dos meses.
Zárate confirmó que hay detenidos, incluyendo mujeres y personas con arresto domiciliario o prohibición de salida del país, y señaló que las audiencias de formalización se llevarán a cabo en el transcurso de las 72 horas posteriores a las detenciones bajo el sistema acusatorio. Asimismo, aclaró que la Procelac colabora en la investigación patrimonial y que los operativos requirieron requerimientos de entrega de documentos a distintos organismos, sin descartar nuevos procedimientos a medida que avance la causa.
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