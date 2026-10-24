La División Cibercrimen realizó dos allanamientos simultáneos en los barrios Bicentenario y Belgrano de Río Gallegos, en el marco de una investigación iniciada a partir de reportes vinculados a Missing Children.
Durante el operativo, un hombre fue detenido en el barrio Bicentenario y trasladado a la Comisaría Séptima. En el procedimiento realizado en el barrio Belgrano, los efectivos secuestraron material digital que será analizado en el marco de la causa.
La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.
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