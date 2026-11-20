Operativo de Gendarmería en Río Gallegos por la causa Báez y otros sobre lavado de activos

En La Mañana de LU12 se repasó el avance de la investigación por narcolavado en Río Gallegos, en el marco de la causa denominada “Báez y otros, lavado de activos”, a partir de información publicada por La Opinión Austral. Según el informe difundido al aire, ayer a las 7:30 se activó un despliegue coordinado por el Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad, encabezado por Gendarmería Nacional con apoyo del Escuadrón de Santa Cruz, la Sección de Vuelo de Río Gallegos y especialistas de la Unidad Criminalística y Estudios Forenses.

El operativo tuvo como objetivo brindar apoyo directo a la Unidad Fiscal de Río Gallegos para resguardar documentación sensible del legajo. De acuerdo con el relato radial, se movilizaron efectivos y móviles desde la Jefatura de la Región 7 hasta el Ministerio Público Fiscal para el retiro y secuestro inmediato de cajas, carpetas y documentación incautadas días atrás en registros realizados en la capital provincial, para luego regresar con toda la carga probatoria asegurada y precintada a las instalaciones de la Región Séptima.

Durante el pase radial también se destacó que la investigación se aceleró en las últimas semanas —especialmente en la arista de lavado de activos— tras un proceso que, según recordó el equipo periodístico a partir de lo señalado por el fiscal Zárate, lleva alrededor de 11 meses desde el verano de este año, habiendo comenzado como una causa de narcotráfico y derivado luego hacia el lavado de dinero. Al analizar el alcance del expediente, se señaló que hay personas detenidas —entre ellas quienes aparecen comprometidas por escuchas y secuestro de celulares— y otros implicados que no están detenidos pero deberán dar explicaciones ante la Justicia.