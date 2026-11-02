Operativo en Palermo Aike: cómo actuó Protección Civil en la búsqueda de José y Leo

En diálogo con Radio LU12, la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, brindó detalles sobre el operativo de búsqueda de cinco días desplegado en la zona de Palermo Aike tras el trágico desenlace que conmocionó a la comunidad. La funcionaria explicó que la institución coordinó la logística y el trabajo de unos veinte agentes afectados a la zona, además de solicitar asistencia psicológica para los familiares y para el personal interviniente: “nosotros como Protección Civil somos los que coordinamos todo lo que es la logística que se necesita para el lugar y este convocar a los entes que van solicitando, bomberos en este caso, porque fue la búsqueda en agua”. Asimismo, advirtió sobre la destrucción sistemática de la cartelería preventiva instalada en el área, señalando que “los que van a pasar el día en el lugar al no llevar leña lo ocupan para eso, sacan los carteles para hacer fuego” o utilizan las chapas para proteger el suelo. Durante la entrevista, se reflexionó sobre la peligrosidad de los ríos de la región, la necesidad de concientizar a la sociedad sobre el respeto a las corrientes y las mareas, y la complejidad que representa el acceso a estos predios de carácter privado.