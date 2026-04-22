Operativo “Kinder verde”: desbaratan presunta banda narco en Río Gallegos

Tras semanas de investigación y tareas de inteligencia, la Policía de Santa Cruz llevó adelante un importante operativo que permitió desarticular un presunto punto de venta de drogas bajo modalidad de menudeo. Durante los allanamientos y controles simultáneos, se logró el secuestro de aproximadamente dos kilos de marihuana, plantas de cannabis, balanzas digitales y otros elementos clave para la causa, además de la identificación de cuatro personas involucradas.

En el marco de la investigación, un hombre identificado por sus iniciales NH quedó detenido e incomunicado, mientras que la principal sospechosa, JCR, fue notificada y permanece en libertad a la espera de nuevas pericias. Las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre distintas áreas policiales y judiciales, subrayando la importancia de este tipo de operativos para desarticular estructuras delictivas y reunir pruebas sólidas.