Operativos en Río Gallegos: la policía y el municipio clausuraron boliches céntricos

En comunicación con La Mañana de LU12, la comisario mayor Milena Galiano detalló el resultado de una serie de inspecciones realizadas este fin de semana en locales nocturnos de Río Gallegos de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Niñez provincial y el área de Comercio municipal. Durante los procedimientos se disponieron clausuras y ceses de actividades en establecimientos situados sobre las calles Alcorta, Alberdi y Zapiola por fallas en la seguridad mínima e irregularidades vinculadas a la presencia y consumo de alcohol en personas menores de edad.

Respecto al operativo realizado en el local bailable de la calle Alcorta, la autoridad policial confirmó la cantidad de personas demoradas en el lugar: “Se intentaron [intervinieron] aproximadamente 35 menores, los cuales obviamente evidenciaban consumo problemático de alcohol”, al tiempo que indicó la metodología para el retiro de los jóvenes: “Se los hizo llegar a los padres hasta el local bailable que fueron a retirarlos desde el local nocturno”. Asimismo, remarcó la vigencia de la normativa local: “Tenemos una ordenanza que obviamente prohíbe la permanencia de menores hasta las 3 de la mañana, lo que rige acá en la ciudad”.

Galiano también apuntó a las fallas en los controles de acceso e identificación en la puerta de los establecimientos nocturnos, evaluando el desempeño de las empresas contratadas: “Es esto, la seguridad que hoy hacen son personas por ahí civiles que son contratadas por una empresa de seguridad que muchas veces por ahí no están especializados en la temática… Si no tienen el DNI físico que se les pidió, no puedan pasar”. Finalmente, la comisario mayor hizo un llamado a la responsabilidad de las familias y la sociedad frente al consumo problemático y los episodios de violencia juvenil que se registran a la salida de los recintos.