El piloto de El Calafate @pedrogrippo hizo historia al conseguir su primera victoria en la TN Clase 2, imponiéndose en el Gran Premio San Juan Gobierno, correspondiente a la séptima fecha del Campeonato 2026. Grippo se quedó con el triunfo en el Circuito San Juan Villicum tras una gran actuación, compartiendo el podio con Maximiliano Bestani y Exequiel Bastidas.
🏎️⚡ La carrera cambió por completo tras el abandono de Santino Balerini, momento en el que Grippo tomó el liderazgo y administró la diferencia hasta la bandera a cuadros para sellar un triunfo inolvidable.
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