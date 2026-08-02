Orgullo santacruceño: Histórico primer triunfo de Pedro Grippo en la Clase 2 del Turismo Nacional

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El piloto de El Calafate @pedrogrippo hizo historia al conseguir su primera victoria en la TN Clase 2, imponiéndose en el Gran Premio San Juan Gobierno, correspondiente a la séptima fecha del Campeonato 2026. Grippo se quedó con el triunfo en el Circuito San Juan Villicum tras una gran actuación, compartiendo el podio con Maximiliano Bestani y Exequiel Bastidas.

🏎️⚡ La carrera cambió por completo tras el abandono de Santino Balerini, momento en el que Grippo tomó el liderazgo y administró la diferencia hasta la bandera a cuadros para sellar un triunfo inolvidable.